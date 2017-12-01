В Брянске припарковавшаяся у общественной организации женщина лишилась фотоаппарата

В Бежицком районе Брянска у автомобилистки украли из машины дорогой фотоаппарат.

Как сообщили в региональном УМВД, вор устроил настоящий квест в погоне за наживой.

Женщина приехала в общественную организацию. Вернувшись в машину, она заметила пропажу фотоаппарата стоимостью 20 тысяч рублей.

Полицейские нашли недалеко от места парковки машины брелок с ключами. По подозрению в краже они задержали 33-летнего жителя Бежицы, ранее уже судимого.

Он рассказал, что следил за женщиной. Когда та оставила верхнюю одежду в гардеробе общественной организации, украл из кармана ее пальто ключи от автомобиля. Фотоаппарат брянец успел продать.

По статье «Кража» ему грозит до пяти лет заключения. Суда он дожидается под арестом.