Под Брянском после ДТП «Калина» превратилась в груду металла
Крупная авария произошла 14 декабря под Брянском.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, на развязке между Добрунью и Супонево «Лада Калина» столкнулась с грузовиком. По их словам, несмотря на то что легковая машина превратилась в груду металлолома, жертв нет. Якобы водитель находился в машине один – его доставили в больницу.
«Развязка супоневская. «Калина» в «МАЗ»-металловоз, сзади вроде «МАН» с кирпичом, вероятно, увезли на скорой, т. к. трупов не лежало», «Все живы, у водителя только одна царапина», – пишут очевидцы.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
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