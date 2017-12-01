Под Брянском после ДТП «Калина» превратилась в груду металла

Крупная авария произошла 14 декабря под Брянском.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, на развязке между Добрунью и Супонево «Лада Калина» столкнулась с грузовиком. По их словам, несмотря на то что легковая машина превратилась в груду металлолома, жертв нет. Якобы водитель находился в машине один – его доставили в больницу.

«Развязка супоневская. «Калина» в «МАЗ»-металловоз, сзади вроде «МАН» с кирпичом, вероятно, увезли на скорой, т. к. трупов не лежало», «Все живы, у водителя только одна царапина», – пишут очевидцы.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.