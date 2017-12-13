Ночью в Брянске сгорел «ВАЗ»
В ночь на 15 декабря в Бежицком районе Брянска сгорел «ВАЗ-2107».
Пожар произошел в третьем часу на улице Ново-Советской, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 2.49, через четыре минуты после вызова. К этому времени машина горела по всей площади. Потушить «ВАЗ» удалось спустя восемь минут – в 2.57.
По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.
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