Ночью в Брянске сгорел «ВАЗ»

В ночь на 15 декабря в Бежицком районе Брянска сгорел «ВАЗ-2107».

Пожар произошел в третьем часу на улице Ново-Советской, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 2.49, через четыре минуты после вызова. К этому времени машина горела по всей площади. Потушить «ВАЗ» удалось спустя восемь минут – в 2.57.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить.



