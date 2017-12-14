На Московском проспекте Брянска горел малярный цех
Крупный пожар произошел утром 15 декабря в Фокинском районе Брянска.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в девятом часу загорелся малярный цех на Московском проезде. Пожарные добирались до места вызова пять минут, прибыв, в 8.46.
К этому времени на площади 15 квадратных метров горела лакокрасочная камера. Пожар потушили в 9.18.
По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, его причина устанавливается.
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