На Московском проспекте Брянска горел малярный цех

Крупный пожар произошел утром 15 декабря в Фокинском районе Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в девятом часу загорелся малярный цех на Московском проезде. Пожарные добирались до места вызова пять минут, прибыв, в 8.46.

К этому времени на площади 15 квадратных метров горела лакокрасочная камера. Пожар потушили в 9.18.

По данным МЧС, в результате ЧП никто не пострадал, его причина устанавливается.