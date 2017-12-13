Под Брянском водитель микроавтобуса насмерть сбил мужчину
42-летний мужчина погиб в результате ДТП под Брянском.
14 декабря около 19.10 на 142-м километре трассы Орел – Смоленск пешехода, находившегося на проезжей части, сбил 36-летний водитель микроавтобуса Opel Movano, который ехал от Брянска в сторону Смоленска.
От травм пешеход погиб на месте, сообщили в областной ГИБДД. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.
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