В Брянске водитель «Калины» сбил пенсионерку и отвез ее к врачу
В Брянске водитель «Лады Калины» сбил 67-летнюю женщину, после чего самостоятельно доставил ее в больницу.
ДТП произошло 14 декабря около 8.15 у дома № 172 по улице Маяковского в Бежицком районе (на фото), сообщили в городском ОГИБДД.
Водитель «Калины» ехал от улицы Ульянова в сторону улицы Ново-Советской в правом ряду. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сбив пенсионерку, водитель отвез ее в лечебное учреждение. Медики диагностировали у нее ушиб коленного и голеностопного суставов и сообщили о случившемся в дежурную часть.
По данным ГИБДД, водитель «Лады Калины» был трезв. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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