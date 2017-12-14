В Брянске водитель «Калины» сбил пенсионерку и отвез ее к врачу

В Брянске водитель «Лады Калины» сбил 67-летнюю женщину, после чего самостоятельно доставил ее в больницу.

ДТП произошло 14 декабря около 8.15 у дома № 172 по улице Маяковского в Бежицком районе (на фото), сообщили в городском ОГИБДД.

Водитель «Калины» ехал от улицы Ульянова в сторону улицы Ново-Советской в правом ряду. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сбив пенсионерку, водитель отвез ее в лечебное учреждение. Медики диагностировали у нее ушиб коленного и голеностопного суставов и сообщили о случившемся в дежурную часть.

По данным ГИБДД, водитель «Лады Калины» был трезв. По факту ДТП полицейские проводят проверку.