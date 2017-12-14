Водитель «Калины», раздавленной грузовиками под Брянском, отделался ссадиной

Водитель «Лады Калины» чудом выжил в ДТП с участием «МАЗа» и фуры.

Напомним, авария произошла 14 декабря под Брянском. От легковой машины остался только смятый кузов.

Водитель «Калины», который находился в машине один, выжил. О причинах ДТП и состоянии своего здоровья он рассказал в соцсетях.

«Остановился за «МАЗом», подвинул «Ман». Вытащили люди, спасибо им огромное, – рассказал он. – Из травм только ссадина и сильное шоковое состояние».