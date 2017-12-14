Водитель «ВАЗа» сбил женщину на улице Шолохова в Брянске
51-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 15 декабря около 8.10 у дома № 41 по улице Шолохова женщину, переходившую дорогу по «зебре», сбил 28-летний водитель «ВАЗ-21103», который ехал со стороны улицы Киевской к проспекту Московскому.
Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой, переломом правой голени, ушибленной раной лобной области и переломом костей таза.
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