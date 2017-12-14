В Брянске спасают раненого лебеда: разыскиваются добровольцы
Зоозащитники пытаются спасти лебедя, оставшегося на зиму в Десне за набережной в Брянске.
Как сообщили в группе помощи бездомным животным «Подари надежду», молодой лебедь, который должен был улететь в теплые края на зимовку, уже несколько дней прячется в зарослях на Десне. Местные жители предполагают, что он остался из-за травмы.
Птицу подкармливают хлебом, но она почти ничего не ест. От людей лебедь прячется, возможно, раньше его кто-то обидел.
Сотрудники МЧС пытались поймать лебедя с берега, но, говорят волонтеры, он подныривает и уходит.
Зоозащитники просят откликнуться тех, у кого есть сети и лодки. Контактный телефон 8-900-365-76-75 (Анна).
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