В Брянске спасают раненого лебеда: разыскиваются добровольцы

Зоозащитники пытаются спасти лебедя, оставшегося на зиму в Десне за набережной в Брянске.

Как сообщили в группе помощи бездомным животным «Подари надежду», молодой лебедь, который должен был улететь в теплые края на зимовку, уже несколько дней прячется в зарослях на Десне. Местные жители предполагают, что он остался из-за травмы.

Птицу подкармливают хлебом, но она почти ничего не ест. От людей лебедь прячется, возможно, раньше его кто-то обидел.

Сотрудники МЧС пытались поймать лебедя с берега, но, говорят волонтеры, он подныривает и уходит.

Зоозащитники просят откликнуться тех, у кого есть сети и лодки. Контактный телефон 8-900-365-76-75 (Анна).