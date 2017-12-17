Пьяный водитель «Хонды» врезался в столб в Брянске
55-летний водитель Honda Civic устроил ДТП в Брянске.
Авария произошла 16 декабря около 13.10 на улице 9 Мая. По предварительной информации областной ГИБДД, автомобилист ехал от переулка Клубного к улице Объездной и, не справившись с управлением, врезался в электроопору справа.
Водителя госпитализировали с ушибами и ссадинами лба. Согласно результатам медосвидетельствования, в момент ДТП он был пьян.
Новости регионов
Задержан житель Холм-Жирковского района, подозреваемый в причинении телесных повреждений полицейскому
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
На станции Брянск-Льговский завершился монтаж всех семи пролетных строений нового моста. На следующем этапе строительства железнодорожникам предстоит установить парапеты вдоль пролетов, а также соорудить временные сходы с моста.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.