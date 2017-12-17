Пьяный водитель «Хонды» врезался в столб в Брянске

55-летний водитель Honda Civic устроил ДТП в Брянске.

Авария произошла 16 декабря около 13.10 на улице 9 Мая. По предварительной информации областной ГИБДД, автомобилист ехал от переулка Клубного к улице Объездной и, не справившись с управлением, врезался в электроопору справа.

Водителя госпитализировали с ушибами и ссадинами лба. Согласно результатам медосвидетельствования, в момент ДТП он был пьян.