Трех человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Дятьково
В многоквартирном жилом доме в Дятьково произошел пожар.
Утром 17 декабря загорелась квартира в доме № 1 в 12-м микрорайоне, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные прибыли на место в 8.18, через семь минут после вызова.
На площади 3 квадратных метра в квартире горела мебель. Спасатели эвакуировали трех человек.
Пожар потушили спустя девять минут, в 8.27. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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