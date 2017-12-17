Трех человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Дятьково

В многоквартирном жилом доме в Дятьково произошел пожар.

Утром 17 декабря загорелась квартира в доме № 1 в 12-м микрорайоне, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области. Пожарные прибыли на место в 8.18, через семь минут после вызова.

На площади 3 квадратных метра в квартире горела мебель. Спасатели эвакуировали трех человек.

Пожар потушили спустя девять минут, в 8.27. По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.