На Калинина в Брянске водитель Land Cruiser сбил 14-летнюю девочку
14-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Советском районе Брянска.
16 декабря около 17.20 у дома № 111 по улице Калинина девочку-пешехода сбил водитель Toyota Land Cruiser Prado, сообщили в городском ОГИБДД.
Водитель поворачивал к проспекту Ленина. Школьница переходила дорогу в неположенном месте.
Медики диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы и подкожную гематому теменной области.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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