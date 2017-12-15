«Премию Дарвина»: водитель внедорожника застрял на газоне у «Аэропарка» в Брянске
Необычное ДТП произошло 17 декабря в Советском районе Брянска.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, у ТРЦ «Аэропарк» водитель внедорожника китайского производства решил срезать путь по газону, но, не рассчитав свои силы, увяз в грязи. «Решил срезать – не вышло», – сообщила водитель проезжавшей мимо машины, автор фото.
Очевидцы также рассказали, что, для того чтобы вызволить автомобиль из грязевого плена, водителю пришлось продолжительное время работать лопатой.
«Джип китайский, а грязь отечественная», «Сдуру можно и гусеничный трактор утопить», «Премию Дарвина этому господину», – шутят брянцы.
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