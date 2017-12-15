В Клинцах водитель «Логана» сбил пешехода-нарушителя
56-летний мужчина получил травму в результате ДТП в Клинцах.
17 декабря около 8.15 на улице Парковой пешехода сбил 56-летний водитель Renault Logan, сообщили в областной ГИБДД. Автомобилист ехал от улицы Октябрьской к улице Ногина. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
Его госпитализировали с переломом голени.
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