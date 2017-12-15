40-летнего брянца поймали при краже брендовых джинсов в ТРЦ
40-летнего жителя Брянска задержали на выходе из бутика с крадеными джинсами.
Инцидент произошел в одном из торгово-развлекательных центров, сообщили в региональном УМВД. Мужчина пришел в магазин, вооруженный кусачками для срезания магнитных датчиков.
Уединившись в примерочной с несколькими парами брюк, спустя время он вышел из нее с пустыми руками. Покупатель пояснил, что оставил джинсы в кабинке.
На выходе его остановили полицейские, проводившие рейд по проблемным торговым точкам, в которых участились кражи. Выяснилось, что в примерочной брянец срезал магнитный датчик кусачками и спрятал брюки под верхней одеждой.
Полицейские доставили покупателя в отдел, где он написал явку с повинной. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также полицейские проверят причастность мужчины к аналогичным преступлениям в Брянске и области.
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