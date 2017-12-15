На Конотопской в Брянске столкнулись две иномарки: ранена женщина

Водитель Chevrolet Lanos спровоцировал ДТП в Фокинском районе Брянска: пострадала женщина.

Авария произошла 18 декабря около 11.50 у дома № 22 по улице Конотопской. По данным городского ОГИБДД, 63-летний водитель Chevrolet Lanos выезжал со второстепенной дороги от улицы Гомельской к улице Жуковского. Не уступив дорогу, он протаранил Volkswagen Golf под управлением 57-летнего водителя.

41-летняя пассажирка Chevrolet Lanos получила ушиб мягких тканей головы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.