На Конотопской в Брянске столкнулись две иномарки: ранена женщина
Водитель Chevrolet Lanos спровоцировал ДТП в Фокинском районе Брянска: пострадала женщина.
Авария произошла 18 декабря около 11.50 у дома № 22 по улице Конотопской. По данным городского ОГИБДД, 63-летний водитель Chevrolet Lanos выезжал со второстепенной дороги от улицы Гомельской к улице Жуковского. Не уступив дорогу, он протаранил Volkswagen Golf под управлением 57-летнего водителя.
41-летняя пассажирка Chevrolet Lanos получила ушиб мягких тканей головы.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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