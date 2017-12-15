На Покровской Горе в Брянске на дорогу рухнуло дерево
Рухнувшее дерево перегородило дорогу на улице Покровская Гора в Советском районе Брянска.
Как сообщают очевидцы, ЧП произошло в районе остановки «Дормаш» 18 декабря, во время сильного снегопада. По словам автомобилистов, дерево было «на грани падения с прошлой недели» и оно не единственное на Покровской Горе, представляющее опасность.
Напомним, во вторник, 19 декабря, в Брянске также ожидаются осадки и ветер. В региональном ГУ МЧС брянцев призвали соблюдать осторожность.
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