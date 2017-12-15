Житель Брасово задушил бывшую жену, обвинявшую его в пьянстве

14 декабря в Брасово убита женщина.

Обвинение в убийстве следователи предъявили 47-летнему бывшему мужу погибшей.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, пьяный мужчина находился в доме экс-супруги и поссорился с ней. Когда женщина начала обвинять его в злоупотреблении спиртным, он задушил ее руками.

До суда житель Брасово будет находиться по стражей. Состояние алкогольного опьянения в момент убийства может усугубить его вину при вынесении приговора.