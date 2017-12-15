Житель Брасово задушил бывшую жену, обвинявшую его в пьянстве
14 декабря в Брасово убита женщина.
Обвинение в убийстве следователи предъявили 47-летнему бывшему мужу погибшей.
Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, пьяный мужчина находился в доме экс-супруги и поссорился с ней. Когда женщина начала обвинять его в злоупотреблении спиртным, он задушил ее руками.
До суда житель Брасово будет находиться по стражей. Состояние алкогольного опьянения в момент убийства может усугубить его вину при вынесении приговора.
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