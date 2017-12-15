Водитель «ВАЗа» сбил женщину, попавшую в ДТП под Навлей
В Навлинском районе водитель «ВАЗ-21213» сбил женщину, вышедшую из машины после ДТП.
Как сообщили в областной ГИБДД, 18 декабря около 17.50 на 381-м километре трассы М-3 «Украина» столкнулись Mazda 626 и Chevrolet Lanos.
33-летний водитель Mazda 626, двигаясь со стороны Киева в направлении Москвы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил Chevrolet Lanos под управлением 35-летнего водителя.
После столкновения оба водителя и 34-летняя пассажирка Chevrolet Lanos вышли из машин для оформления ДТП, включив аварийную сигнализацию и выставив знаки.
В это время 31-летний водитель «ВАЗ-21213», который ехал со стороны Москвы, сбил женщину – пассажирку Chevrolet Lanos, стоявшую у машины.
Женщину госпитализировали с повреждением внутренней боковой связки коленного сустава, ушибом голеностопного сустава и ушибом шейного отдела позвоночника.
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