Под Брянском столкнулись Audi и Renault: у женщины перелом таза

Женщина пострадала в результате ДТП под Брянском.

18 декабря около 18.40 на 3-м километре дороги Брянск – Сельцо столкнулись Audi 80 и Renault Megane.

Как сообщили в областной ГИБДД, 52-летний водитель Audi 80, двигаясь от Сельцо в сторону дороги «Обход Брянска», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Renault Megane под управлением 33-летнего водителя.

38-летнюю пассажирку Audi 80 госпитализировали с переломом ребер и переломом костей таза.