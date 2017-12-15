Под Брянском столкнулись Audi и Renault: у женщины перелом таза
Женщина пострадала в результате ДТП под Брянском.
18 декабря около 18.40 на 3-м километре дороги Брянск – Сельцо столкнулись Audi 80 и Renault Megane.
Как сообщили в областной ГИБДД, 52-летний водитель Audi 80, двигаясь от Сельцо в сторону дороги «Обход Брянска», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Renault Megane под управлением 33-летнего водителя.
38-летнюю пассажирку Audi 80 госпитализировали с переломом ребер и переломом костей таза.
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