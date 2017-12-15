Мошенник-гастролер побывал в Брянске и Карачеве

За несколько дней неизвестный обманул работников трех торговых точек в Брянске и Карачеве.

В Брянске и области зарегистрированы три факта обмана продавцов при размене денег, сообщили в региональном УМВД.

Сначала неизвестный мошенник, которого потерпевшие описывают как мужчину неславянской внешности в возрасте около 50 лет, совершил криминальный рейд по улице Авиационной в Советском районе Брянска.

Он зашел в кафе и поинтересовался у продавщицы, не желает ли она обменять крупные купюры на 50- и 100-рублевы банкноты. Та согласилась, и далее мошенник действовал по уже хорошо известной полицейским схеме.

В пачке с 10 тысячами рублей, которую он протянул сотруднице кафе, не хватало одной 100-рублевой купюры. Когда это выяснилось, мужчина забрал деньги обратно, пересчитал еще раз и на глазах у девушки добавил недостающую сотню плюс 100 рублей сверху «на шоколадку».

Отвлекшись, чтобы достать из кассы тысячные купюры, девушка не заметила, как мошенник ловко вытащил из пачки 3,4 тысячи рублей. Недостачу она обнаружила, когда решила еще раз пересчитать деньги.

Спустя 10 минут после первого звонка в полицию поступил второй. На этот раз следственно-оперативную группу вызвал продавец салона сотовой связи. Сценарий был тот же: попросивший обменять 6 тысяч рублей – пачку 50- и 100-рублевых купюр – на более крупные банкноты, мужчина забрал 6 тысячных бумажек, обманув менеджера на 2,7 тысячи рублей.

Через два дня жертвой аналогичного мошенничества стала фармацевт аптеки в Карачеве. После визита гастролера, попросившего обменять все те же 6 тысяч рублей, она недосчиталась в кассе ровно половины суммы.

По всем трем эпизодом проводятся проверки, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.