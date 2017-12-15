В Почепе водитель «УАЗа» не справился с управлением и протаранил автобус
В Почепе столкнулись «УАЗ-390995» и автобус «ПАЗ 32053-70».
Авария произошла 18 декабря около 17.50 на улице Красноармейской, сообщили в областной ГИБДД.
65-летний водитель «УАЗа», двигаясь к улице Мира со стороны улицы Ленина, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автобус под управлением 57-летнего водителя.
В результате ДТП пострадал 51-летний пассажир «УАЗа» – у него закрытый перелом 7-го ребра.
Новости регионов
Задержан житель Холм-Жирковского района, подозреваемый в причинении телесных повреждений полицейскому
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
На станции Брянск-Льговский завершился монтаж всех семи пролетных строений нового моста. На следующем этапе строительства железнодорожникам предстоит установить парапеты вдоль пролетов, а также соорудить временные сходы с моста.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.