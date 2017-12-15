В Почепе водитель «УАЗа» не справился с управлением и протаранил автобус

В Почепе столкнулись «УАЗ-390995» и автобус «ПАЗ 32053-70».

Авария произошла 18 декабря около 17.50 на улице Красноармейской, сообщили в областной ГИБДД.

65-летний водитель «УАЗа», двигаясь к улице Мира со стороны улицы Ленина, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автобус под управлением 57-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал 51-летний пассажир «УАЗа» – у него закрытый перелом 7-го ребра.