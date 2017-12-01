Под Дубровкой пропал 18-летний Никита Кузнецов в женской куртке

18 декабря в селе Рябчи Дубровского района пропал 18-летний Никита Николаевич Кузнецов.

Молодой человек дезориентирован и нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, карие глаза, темные волосы, короткая стрижка.

Был одет в темно-зеленую женскую куртку, черные спортивные брюки, серую шапку и черные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Никиты Кузнецова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 02, 102.

В отряде «Лиза Алерт» просят откликнуться добровольцев для поисков Никиты. Также, напомним, продолжаются поиски 38-летнего Сергея Сербиченко, пропавшего в Брянске 1 декабря.