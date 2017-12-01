Пенсионерка погибла при пожаре на переулке Гомельском в Брянске
Пожар в Фокинском районе Брянска унес жизнь пожилой женщины.
Частный жилой дом на переулке Гомельском загорелся 20 декабря в седьмом часу утра, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Пожарные прибыли на место в 6.28, через восемь минут после вызова. К этому времени деревянный дом размером 48 квадратных метров горел по всей площади.
Потушить его удалось в 6.34 (на фото Брянского МЧС). 66-летняя пенсионерка погибла.
Сейчас эксперты выясняют причины возгорания.
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