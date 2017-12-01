За день две пенсионерки сломали шейку бедра в брянских автобусах

Две пожилые пассажирки автобусов пострадали 19 декабря в Брянске.

Как сообщили в городском ОГИБДД, в 8.00 у дома № 38 на Московском проспекте в салоне автобуса № 2 при начале движения от остановки упала 80-летняя женщина.

В 12.50 у дома № 40 по улице Киевской» при резком торможении в автобусе № 103 упала 77-летняя пенсионерка.

Обоих пострадавших госпитализировали с переломом шейки бедра.

По фактам ДТП полицейские проводят проверки.