За день две пенсионерки сломали шейку бедра в брянских автобусах
Две пожилые пассажирки автобусов пострадали 19 декабря в Брянске.
Как сообщили в городском ОГИБДД, в 8.00 у дома № 38 на Московском проспекте в салоне автобуса № 2 при начале движения от остановки упала 80-летняя женщина.
В 12.50 у дома № 40 по улице Киевской» при резком торможении в автобусе № 103 упала 77-летняя пенсионерка.
Обоих пострадавших госпитализировали с переломом шейки бедра.
По фактам ДТП полицейские проводят проверки.
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