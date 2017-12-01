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Неизвестный водитель сбил женщину у «Юбилейного» в Брянске и скрылся

Опубликовано Сегодня, 15:40

52-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.

18 декабря около 14.30 у дома № 40 по проспекту Московскому, в районе «Юбилейного», женщину сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП.

19 декабря пострадавшая обратилась за медицинской помощью – у нее диагностировали ушиб правого плечевого сустава.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, личность водителя устанавливается.

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