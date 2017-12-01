Неизвестный водитель сбил женщину у «Юбилейного» в Брянске и скрылся
52-летняя женщина пострадала в результате ДТП в Фокинском районе Брянска.
18 декабря около 14.30 у дома № 40 по проспекту Московскому, в районе «Юбилейного», женщину сбил неизвестный водитель, который скрылся с места ДТП.
19 декабря пострадавшая обратилась за медицинской помощью – у нее диагностировали ушиб правого плечевого сустава.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, личность водителя устанавливается.
Новости регионов
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
В понедельник, 25 декабря, с 10:00 до 15:00 брянские железнодорожники проведут ремонтные работы на переезде 487 км, расположенном рядом со станцией Суземка. Работы направлены на обеспечение безопасности движения как железнодорожного, так и автомобильного транспорта.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.