Три человека ранены в лобовом ДТП под Новозыбковом
Три человека получили травмы в результате аварии в Новозыбковском районе.
ДТП произошло 19 декабря около 7.40 на улице Новозыбковской в селе Замишево, сообщили в областной ГИБДД.
26-летний водитель «ВАЗ-2107», двигаясь стороны Новозыбкова к селу Манюки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-21070» под управлением 32-летнего водителя.
Водитель «ВАЗ-2107» получил ушиб коленного сустава, ушиб и ссадины лобно-теменной области. У водителя «ВАЗ-21070» ушиб, осаднение коленного сустава, ушиб-осаднение обеих кистей и ушиб-осаднение мягких тканей носа.
Также пострадала 39-летняя пассажирка «ВАЗ-21070» – у нее ушиб, осаднение мягких тканей лба, ушиб, осаднение коленного сустава и осаднение лучезапястного сустава.
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