В Брасовском районе сгорела частная пилорама
Крупный пожар произошел 20 декабря в Брасовском районе.
В двенадцатом часу на улице Центральной в деревне Воронов Лог загорелась частная пилорама, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные добирались до деревни 10 минут, прибыв в 11.30. Строение площадью 300 квадратных метров (на фото) горело по всей площади. Пожар тушили до 11.50.
Пострадавших нет, сообщили в МЧС. Причина возгорания устанавливается.
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