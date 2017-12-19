В 2017 году 62 человека пострадали в общественном транспорте Брянска
В Брянске 62 пассажира общественного транспорта получили травмы в 2017 году.
По данным городского ОГИБДД, с начала года в областном центре зарегистрировано 59 случаев падений пассажиров. Только в декабре текущего года произошло 9 таких ДТП: травмированы 10 человек.
В нескольких случаях пассажиры получили тяжелые травмы – как правило, это пожилые люди.
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