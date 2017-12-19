На Харьковской в Брянске горела душевая кабина: проводилась эвакуация

20 декабря на улице Харьковской в Бежицком районе Брянска произошел пожар.

Получив сообщение о возгорании в квартире пятиэтажного дома в 14.43, пожарные прибыли на место в 14.47, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В душевой кабине на площади 1,5 квадратных метра горел пластиковый поддон. Спасатели эвакуировали одного человека.

Душевую кабину потушили в 14.56 (на фото). По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.