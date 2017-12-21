На Ульянова в Брянске водитель Ford Mondeo сбил девушку
В Бежицком районе Брянска 38-летний водитель Ford Mondeo сбил на переходе 26-летнюю девушку.
ДТП произошло 20 декабря около 20.20 у дома № 45 по улице Ульянова. По данным ГИБДД, водитель поворачивал налево, на улицу Майской Стачки. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Медики диагностировали у нее ушиб голени. Водитель Ford Mondeo был трезв, сообщили в ГИБДД. По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
Автопарк филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пополнился пятнадцатью бригадными автомобилями на шасси ГАЗ - 33088.
Накануне и в период новогодних праздников для удобства пассажиров между Брянском, Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные поезда. Количество рейсов в удобное для пассажиров время железнодорожники увеличили в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.