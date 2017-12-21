На Ульянова в Брянске водитель Ford Mondeo сбил девушку

В Бежицком районе Брянска 38-летний водитель Ford Mondeo сбил на переходе 26-летнюю девушку.

ДТП произошло 20 декабря около 20.20 у дома № 45 по улице Ульянова. По данным ГИБДД, водитель поворачивал налево, на улицу Майской Стачки. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики диагностировали у нее ушиб голени. Водитель Ford Mondeo был трезв, сообщили в ГИБДД. По факту ДТП полицейские проводят проверку.