Брянский пожарный «в свободное от службы время» спас женщину после ДТП

Пожарный вытащил женщину из искореженной после ДТП под Брянском машины.

Подвиг огнеборец совершил в свободное от несения службы время, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Авария на 3-м километре дороги Брянск – Сельцо произошла вечером 18 декабря. В районе Ивановки столкнулись Audi 80 и Renault Megane.

Очевидцем ДТП стал пожарный пожарно-спасательной части № 51 первого отряда федеральной противопожарной службы по Брянской области старший сержант внутренней службы Дмитрий Рыбакин. Он проезжал мимо «на личном автомобиле в свободное от несения службы время», отметили в МЧС.

Он остановил свою машину и направился к месту аварии. 38-летнюю пассажирку зажало в Audi 80. С помощью подручных средств пожарный отогнул водительскую дверь и вытащил женщину. Прибывшие медики доставили ее в больницу с переломом ребер и переломом костей таза.