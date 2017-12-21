Брянский пожарный «в свободное от службы время» спас женщину после ДТП
Пожарный вытащил женщину из искореженной после ДТП под Брянском машины.
Подвиг огнеборец совершил в свободное от несения службы время, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Авария на 3-м километре дороги Брянск – Сельцо произошла вечером 18 декабря. В районе Ивановки столкнулись Audi 80 и Renault Megane.
Очевидцем ДТП стал пожарный пожарно-спасательной части № 51 первого отряда федеральной противопожарной службы по Брянской области старший сержант внутренней службы Дмитрий Рыбакин. Он проезжал мимо «на личном автомобиле в свободное от несения службы время», отметили в МЧС.
Он остановил свою машину и направился к месту аварии. 38-летнюю пассажирку зажало в Audi 80. С помощью подручных средств пожарный отогнул водительскую дверь и вытащил женщину. Прибывшие медики доставили ее в больницу с переломом ребер и переломом костей таза.
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