В Брянском вагоноремонтном депо тяжело ранен слесарь

Слесарь ООО «Брянское вагоноремонтное депо» Брянска получил тяжелые травмы на работе.

Как сообщили в Госинспекции труда в Брянской области, со слесарем по ремонту подвижного состава ООО «Брянское вагоноремонтное депо» произошел тяжелый несчастный случай во время замены поглощающих устройств.

В ходе проверки выяснилось, что мастер цеха руководил работами, не пройдя обучения по охране труда. Слесарь не был ознакомлен с технологической картой, техническим описанием работ и инструкцией по эксплуатации оборудования.

Материалы расследования направлены в Транспортную прокуратуру Брянской области. ООО «Брянское вагоноремонтное депо» предписано устранить нарушения. Компанию привлекли к административной ответственности.