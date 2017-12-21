В Брянском вагоноремонтном депо тяжело ранен слесарь
Слесарь ООО «Брянское вагоноремонтное депо» Брянска получил тяжелые травмы на работе.
Как сообщили в Госинспекции труда в Брянской области, со слесарем по ремонту подвижного состава ООО «Брянское вагоноремонтное депо» произошел тяжелый несчастный случай во время замены поглощающих устройств.
В ходе проверки выяснилось, что мастер цеха руководил работами, не пройдя обучения по охране труда. Слесарь не был ознакомлен с технологической картой, техническим описанием работ и инструкцией по эксплуатации оборудования.
Материалы расследования направлены в Транспортную прокуратуру Брянской области. ООО «Брянское вагоноремонтное депо» предписано устранить нарушения. Компанию привлекли к административной ответственности.
Новости регионов
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
Автопарк филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пополнился пятнадцатью бригадными автомобилями на шасси ГАЗ - 33088.
Накануне и в период новогодних праздников для удобства пассажиров между Брянском, Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные поезда. Количество рейсов в удобное для пассажиров время железнодорожники увеличили в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.