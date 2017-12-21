На Пушкина в Брянске водитель «УАЗа» сбил пенсионерку на переходе
57-летняя женщина, переходившая дорогу по «зебре», попала под «УАЗ» в Володарском районе Брянска.
20 декабря около 19.10 у дома № 19 по улице Пушкина женщину сбил 69-летний водитель «УАЗ-315195», сообщили в ГИБДД.
Водитель двигался от бульвара Щорса к улице Никитина. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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