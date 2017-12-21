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На Пушкина в Брянске водитель «УАЗа» сбил пенсионерку на переходе

Опубликовано 21-12-2017, 12:30

57-летняя женщина, переходившая дорогу по «зебре», попала под «УАЗ» в Володарском районе Брянска.

20 декабря около 19.10 у дома № 19 по улице Пушкина женщину сбил 69-летний водитель «УАЗ-315195», сообщили в ГИБДД.

Водитель двигался от бульвара Щорса к улице Никитина. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики диагностировали у нее ушиб и ссадину коленного сустава – ее отпустили с назначением лечения.

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