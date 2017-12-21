На переулке Гомельском в Брянске, где погибла пенсионерка, снова случился пожар

Второй за два дня пожар произошел на переулке Гомельском в Фокинском районе Брянска.

Как сообщает ГУ МЧС по Брянской области, 21 декабря в двенадцатом часу дня загорелся чердак частного жилого дома.

Прибыв на место вызова в 11.10, пожарные тушили дом до 11.19. На этот раз, по данным МЧС, никто не пострадал.

Напомним, пожар на Гомельском переулке также случился днем ранее, утром 20 декабря. 66-летняя женщина погибла.