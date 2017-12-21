На переулке Гомельском в Брянске, где погибла пенсионерка, снова случился пожар
Второй за два дня пожар произошел на переулке Гомельском в Фокинском районе Брянска.
Как сообщает ГУ МЧС по Брянской области, 21 декабря в двенадцатом часу дня загорелся чердак частного жилого дома.
Прибыв на место вызова в 11.10, пожарные тушили дом до 11.19. На этот раз, по данным МЧС, никто не пострадал.
Напомним, пожар на Гомельском переулке также случился днем ранее, утром 20 декабря. 66-летняя женщина погибла.
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