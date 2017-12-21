Полиция не может найти водителя, насмерть сбившего мужчину под Брянском

Виновник смертельного ДТП в Брянском районе до сих пор не найден.

Брянская полиция продолжает собирать показания очевидцев для установления личности водителя, который вечером 16 декабря насмерть сбил 54-летнего пешехода в деревне Толвинка и скрылся.

Ранее полицейские сообщали, что виновник ДТП управлял «ВАЗ-2108» либо «ВАЗ-2109» темного цвета. Неподалеку было найдено зеркало заднего вида.

В очередной раз УМВД по Брянской области просит очевидцев обратиться в полицию. На этот раз по адресу: Брянск, проспект Московский, 61а, кабинет 9. Телефоны: 67-03-61, 67-03-63.