Пропавшего под Дубровкой 18-летнего Никитину Кузнецова нашли живым

Поиски 18-летнего Никиты Кузнецова, пропавшего в селе Рябчи Дубровского района, завершились успешно.

Напомним, Никиту, который дезориентирован и нуждается в медицинской помощи, искали с 18 декабря.

«Найден. Жив. Спасибо всем за помощь в поиске и распространении информации», – сообщили сегодня, 21 декабря, в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Установить местонахождение 38-летнего Сергея Сербиченко, пропавшего в Брянске 1 декабря, пока не удалось. Его ищут полицейские и добровольцы.