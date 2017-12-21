Пропавшего под Дубровкой 18-летнего Никитину Кузнецова нашли живым
Поиски 18-летнего Никиты Кузнецова, пропавшего в селе Рябчи Дубровского района, завершились успешно.
Напомним, Никиту, который дезориентирован и нуждается в медицинской помощи, искали с 18 декабря.
«Найден. Жив. Спасибо всем за помощь в поиске и распространении информации», – сообщили сегодня, 21 декабря, в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Установить местонахождение 38-летнего Сергея Сербиченко, пропавшего в Брянске 1 декабря, пока не удалось. Его ищут полицейские и добровольцы.
Новости регионов
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
Автопарк филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пополнился пятнадцатью бригадными автомобилями на шасси ГАЗ - 33088.
Накануне и в период новогодних праздников для удобства пассажиров между Брянском, Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные поезда. Количество рейсов в удобное для пассажиров время железнодорожники увеличили в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.