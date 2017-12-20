В Фокинском районе Брянска сгорели две припаркованные рядом машины

Крупный пожар произошел в ночь на 22 декабря в Фокинском районе Брянска.

В 4.47 о пожаре на переулке Рыночном сообщили в региональное ГУ МЧС. В 4.52 пожарные прибыли на место. К этому времени горели два автомобиля, припаркованные рядом. Машины потушили в 4.55 (на фото Брянского МЧС).

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.