В Фокинском районе Брянска сгорели две припаркованные рядом машины
Крупный пожар произошел в ночь на 22 декабря в Фокинском районе Брянска.
В 4.47 о пожаре на переулке Рыночном сообщили в региональное ГУ МЧС. В 4.52 пожарные прибыли на место. К этому времени горели два автомобиля, припаркованные рядом. Машины потушили в 4.55 (на фото Брянского МЧС).
По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. Его причина устанавливается.
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