13 человек утонули в Брянске в 2017 году

В Брянске подвели итоги работы управления по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Как сообщил замначальника управления Андрей Голик, в 2017 году на семи официальных пляжах, где дежурили спасатели, ни одного происшествия с летальным исходом не зарегистрировано.

В то же время в закрытых для купания местах утонули 13 человек (в прошлом году – 14 человек). В большинстве случаев утонувшие находились в состоянии опьянения.