Центр Брянска встал в пробках из-за ДТП
Вечером 22 декабря Советский район Брянска превратился в одну большую пробку.
Как сообщают очевидцы, одна из аварий произошла у площади Партизан: грузовик протаранил легковую машину.
Движение оказалось парализовано на проспекте Ленина, улицах Красноармейской, Калинина, Фокина и Горького.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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