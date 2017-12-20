В Брянске пьяный пассажир избил женщину в маршрутке

В Брянске пассажирка маршрутного такси № 35 пострадала от рук пьяного мужчины.

Об этом сама пострадавшая – пользователь под ником Irina Skorbezh – рассказала в соцсетях. По ее словам, инцидент произошел 16 декабря около 11.00 в Бежицком районе.

«Когда маршрутное такси подъезжало к остановке «Березка», пьяный мужчина избил женщину. На остановке он вышел и попытался скрыться», – пишет Irina Skorbezh.

Женщина обратилась в полицию – якобы дебошира задержали, но тот принялся все отрицать. Водитель маршрутки пообещал передать видеозапись из салона, но затем передумал, рассказывает женщина.

Она просит откликнуться очевидцев случившегося, чтобы привлечь избившего ее мужчину к ответственности.

«Без свидетельских показаний этот человек может остаться безнаказанным и в следующий раз изобьет чью-то дочь, жену, мать. Просьба свидетелей данного происшествия писать в личные сообщения», – обратилась она к пассажирам 35-й маршрутки.