В Брянске пенсионерка сломала плечо в троллейбусе № 6
В Брянске 67-летнюю женщину госпитализировали после поездки в троллейбусе.
ДТП произошло 22 декабря около 9.30 у дома № 44 по улице Красноармейской в Советском районе. Пенсионерка упала в троллейбусе № 6, когда водитель резко затормозил.
Пожилую женщину госпитализировали в травматологическое отделение с переломом хирургической шейки правой плечевой кисти.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Новости регионов
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком» подвели итоги VI Всероссийского онлайн-чемпионата «Изучи интернет – управляй им!».
Автопарк филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» пополнился пятнадцатью бригадными автомобилями на шасси ГАЗ - 33088.
Накануне и в период новогодних праздников для удобства пассажиров между Брянском, Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные поезда. Количество рейсов в удобное для пассажиров время железнодорожники увеличили в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока, чтобы все желающие, предпочитающие путешествовать на поезде, могли отправиться в поездку.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.