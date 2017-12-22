Под Дятьково пьяный водитель устроил тройное ДТП: двое ранены

Два человека пострадали в результате ДТП в Дятьковском районе по вине пьяного водителя.

Как сообщили в областной ГИБДД, 22 декабря около 13.55 на улице Ленина в поселке Ивот столкнулись Chevrolet Cruze, Ford Focus и Mitsubishi Carisma.

Аварию спровоцировал 41-летний водитель Chevrolet Cruze, севший за руль в состоянии опьянения. Он не учел дистанцию и протаранил попутный Ford Focus под управлением 46-летнего водителя. Затем Ford Focus от удара столкнулся с попутным Mitsubishi Carisma под управлением 21-летнего водителя.

66-летняя пассажирка Ford Focus получила растяжение мышц шеи. У 19-летней пассажирки Mitsubishi Carisma ушиб поясничной области. Виновник аварии отделался испугом.