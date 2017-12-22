«КамАЗ» и MAN столкнулись под Брянском

23 декабря под Брянском произошло ДТП с участием двух большегрузов.

Как сообщают очевидцы, на объездной дороге столкнулись «мираторговский» «КамАЗ» с прицепом и MAN с полуприцепом.

Судя по записи видеорегистратора одного из проезжавших мимо водителей, у обоих большегрузов повреждены кабины, обломки разбросало по проезжей части. От удара «КамАЗ» съехал с дороги. Водителю MAN удалось остановить машину лишь через несколько десятков метров.

Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.