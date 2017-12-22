«КамАЗ» и MAN столкнулись под Брянском
23 декабря под Брянском произошло ДТП с участием двух большегрузов.
Как сообщают очевидцы, на объездной дороге столкнулись «мираторговский» «КамАЗ» с прицепом и MAN с полуприцепом.
Судя по записи видеорегистратора одного из проезжавших мимо водителей, у обоих большегрузов повреждены кабины, обломки разбросало по проезжей части. От удара «КамАЗ» съехал с дороги. Водителю MAN удалось остановить машину лишь через несколько десятков метров.
Информации о причинах ДТП и числе пострадавших пока не поступало.
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