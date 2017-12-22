На Костычева в Брянске водитель Renault Logan сбил пьяного мужчину
Пьяный мужчина попал под колеса Renault Logan в Советском районе Брянска.
23 декабря около 18.10 на улице Костычева 36-летнего пешехода сбил 23-летний водитель Renault Logan.
Водитель ехал от улицы Крахмалева в сторону переулка Пилотов. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода.
Его госпитализировали с ушибом бедра и ушибами мягких тканей лица.
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