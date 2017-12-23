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У ТРЦ Тимошковых в Брянске произошла массовая драка подростков – очевидцы

Опубликовано Вчера, 19:14

23 декабря у ТРЦ Тимошковых в Советском районе произошла массовая драка.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, вечером у здания ТРЦ произошел конфликт групп подростков, переросший в потасовку. На место выезжали полицейские.

«Драка была!», «Восемь человек задержаны», «Мальчика привезли в 4-ю больницу с этой потасовки», – пишут очевидцы.

«Каждую субботу толпа пьяных малолеток там шастает, там проходит дискотека. Один раз видел, как они мужика пинают возле «Тимошков». Детская комната, администрация, ау? Вы че творите? Вы подъедьте туда часам к 10 вечера в субботу – сами все увидите», – отмечает один из интернет-пользователей. 


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