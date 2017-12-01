В Новозыбкове 28-летний пешеход «прыгнул» под машину

В Новозыбкове 28-летнего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами после ДТП.

Как сообщили в областной ГИБДД, 23 декабря около 5.00 на улице Наримановской пешехода сбил 24-летний водитель «ВАЗ-2109», который ехал со стороны улицы Дыбенко к улице Советская Площадь.

Автомобилист пытался объехать пешехода, двигавшегося в попутном направлении по краю дороги, невзирая на наличие тротуара, однако тот внезапно оказался на встречной полосе и угодил под колеса.

Мужчину госпитализировали с закрытым переломом костей таза и бедра.