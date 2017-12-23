В Бежице сгорел частный дом

Вечером 24 декабря случился пожар в Бежицком районе Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в десятом часу загорелся частный жилой дом на улице Коломенской. Пожарные добирались до места вызова 10 минут, прибыв в 21.52. К этому времени дом площадью 96 квадратных метров был охвачен пламенем по всей площади. Потушить его удалось в 22.25.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал.