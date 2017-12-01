Под Погаром перевернулся микроавтобус
В Погарском районе перевернулся Ford Transit – водитель отказался от освидетельствования.
ДТП произошло 24 декабря около 7.00 на 11-м километре дороги Погар – Гремяч. По данным областной ГИБДД, 45-летний водитель микроавтобуса ехал в сторону Погара и не справился с управлением. Ford Transit вылетел в кювет и перевернулся.
31-летняя пассажирка получила ушибленную рану подбородка, ушиб и растяжение связок запястного сустава.
Водитель от медицинского освидетельствования отказался.
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