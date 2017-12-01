Скорая не смогла заехать во двор в Брянске

Житель Брянска пожаловался на «автохама», якобы перекрывшего въезд во двор.

По словам автора снимка, водитель Nissan – «плохой человек, которому лень пройти несколько шагов».

«Поставил свою повозку на тротуаре, оставив пространство для проезда разве что для мотоцикла. Врачи скорой пошли дальше пешком!» – возмущается он. Где именно сделан снимок, не сообщается.

Ситуация вызвала жаркие дебаты в соцсетях. «Не только перекрыл проезд, но и заехал на тротуар, как же бесят такие, однажды одного из них великом поцарапаю, по всему кузову, да пожирнее, чтоб знали, для кого тротуары строены», – пишет девушка.

Оппоненты утверждают, что во дворе достаточно места для проезда и во всем виновата извечная теснота в брянских дворах. «Проезд же есть, в чем проблема?», «Автор решил сделать фейковую новость и фото о «плохих водителях». На фото видно, что идут следы от колес между машин. Проехать там можно без проблем», – отмечают они.

Напомним, неделю назад в запаркованный двор по улице Брянского Фронта не смогла проехать пожарная машина.