Скорая не смогла заехать во двор в Брянске
Житель Брянска пожаловался на «автохама», якобы перекрывшего въезд во двор.
По словам автора снимка, водитель Nissan – «плохой человек, которому лень пройти несколько шагов».
«Поставил свою повозку на тротуаре, оставив пространство для проезда разве что для мотоцикла. Врачи скорой пошли дальше пешком!» – возмущается он. Где именно сделан снимок, не сообщается.
Ситуация вызвала жаркие дебаты в соцсетях. «Не только перекрыл проезд, но и заехал на тротуар, как же бесят такие, однажды одного из них великом поцарапаю, по всему кузову, да пожирнее, чтоб знали, для кого тротуары строены», – пишет девушка.
Оппоненты утверждают, что во дворе достаточно места для проезда и во всем виновата извечная теснота в брянских дворах. «Проезд же есть, в чем проблема?», «Автор решил сделать фейковую новость и фото о «плохих водителях». На фото видно, что идут следы от колес между машин. Проехать там можно без проблем», – отмечают они.
Напомним, неделю назад в запаркованный двор по улице Брянского Фронта не смогла проехать пожарная машина.
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